К началу курортного сезона в Сочи откроют 180 пляжей

К летнему сезону 2025 года администрация Сочи готовит к открытию 180 пляжей, в том числе 10 новых территорий протяженностью 2 км, сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале. Первые 20 пляжей вдоль популярных набережных начнут работу с 1 мая, остальные — к июню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Городской оперативный штаб приступит к работе в мае. В его задачи входит контроль безопасности, качества сервиса и транспортной доступности курортных зон. Все пляжи пройдут проверку на соответствие экологическим нормам и требованиям безопасности. На территориях организуют дежурство спасателей, медиков и охраны.

Летом туристов примут около 2,4 тыс. объектов размещения. По данным бронирования, загрузка гостиниц на период с июня по август уже превышает 60%.

«Ъ-Сочи» писал, что в период майских праздников курорта планирует принять свыше 350 тыс. путешественников. Заполняемость сочинских гостиниц и санаториев достигнет 80%.

Мария Удовик