Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за выходные 29–30 марта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу. «Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это вина России,— это может быть и не так, но если я считаю, что это вина России,— я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России»,— сказал он.

Военное командование США руководило практически всеми ударами ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщает The New York Times. По данным издания, американские специалисты, располагавшиеся на военной базе в немецком Висбадене, передавали украинским операторам данные о российских целях и координировали их действия. Украинские военные использовали только координаты, предоставляемые специалистами из США. Операторам требовалась специальная электронная карта, которую американские наводчики могли деактивировать в любое время, сообщает NYT.

Основатель SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. Миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. «В этом духе мы по-прежнему привержены продвижению амбициозной стратегии по возвращению американцев на поверхность Луны, достижению Марса и дальнейшему расширению границ исследований»,— сообщили в NASA.

Израильские войска начали наземную операцию в городе Рафахе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Целью операции называется расширение зоны безопасности на юге Газы. В ее рамках израильские войска уже ликвидировали инфраструктуру движения «Хамас», сообщили в ЦАХАЛе.

Фотогалерея

Празднование Ураза-байрама

Предыдущая фотография
Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Москве

Верующие перед началом службы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане во время богослужения в Москве

Мусульмане во время богослужения в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Московской Соборной мечети

Верующие в Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие на богослужении в Москве

Верующие на богослужении в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 20

Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане во время богослужения в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие на богослужении в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Минпромторг России представил список автомобилей и электромобилей, которые подлежат обложению налогом на роскошь в 2025 году. Перечень из 555 моделей — это на 38 больше, чем в прошлом году,— опубликован на сайте ведомства. В перечне есть 15 автомобилей, которые производятся в КНР. Среди них: Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9, Voyah Dream EVR, Hongqi, Zeekr.

Рэпер и блогер Аким Апачев, который рисовал граффити на зданиях в Судже Курской области, заявил, что прошел опрос в МВД и готов нести ответственность за свои действия. В своем Telegram-канале он еще раз принес извинения жителям Курской области. «Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки»,— написал Аким Апачев. Он также предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну свою помощь в восстановлении памятников, которые были разрушены ВСУ в регионе.

Главные анонсы предстоящей недели — в подборке «Ъ».

Новости компаний Все