Главные новости за выходные 29–30 марта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу. «Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это вина России,— это может быть и не так, но если я считаю, что это вина России,— я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России»,— сказал он.

Военное командование США руководило практически всеми ударами ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщает The New York Times. По данным издания, американские специалисты, располагавшиеся на военной базе в немецком Висбадене, передавали украинским операторам данные о российских целях и координировали их действия. Украинские военные использовали только координаты, предоставляемые специалистами из США. Операторам требовалась специальная электронная карта, которую американские наводчики могли деактивировать в любое время, сообщает NYT.

Основатель SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. Миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. «В этом духе мы по-прежнему привержены продвижению амбициозной стратегии по возвращению американцев на поверхность Луны, достижению Марса и дальнейшему расширению границ исследований»,— сообщили в NASA.

Израильские войска начали наземную операцию в городе Рафахе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Целью операции называется расширение зоны безопасности на юге Газы. В ее рамках израильские войска уже ликвидировали инфраструктуру движения «Хамас», сообщили в ЦАХАЛе.

Минпромторг России представил список автомобилей и электромобилей, которые подлежат обложению налогом на роскошь в 2025 году. Перечень из 555 моделей — это на 38 больше, чем в прошлом году,— опубликован на сайте ведомства. В перечне есть 15 автомобилей, которые производятся в КНР. Среди них: Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9, Voyah Dream EVR, Hongqi, Zeekr.

Рэпер и блогер Аким Апачев, который рисовал граффити на зданиях в Судже Курской области, заявил, что прошел опрос в МВД и готов нести ответственность за свои действия. В своем Telegram-канале он еще раз принес извинения жителям Курской области. «Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки»,— написал Аким Апачев. Он также предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну свою помощь в восстановлении памятников, которые были разрушены ВСУ в регионе.

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