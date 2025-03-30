Главные анонсы 31 марта — 6 апреля
Важнейшие события предстоящей недели
31 марта, понедельник
С 30 на 31 марта наступает мусульманский праздник Ураза-байрам.
В Худжанде (Таджикистан) пройдет саммит глав Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
1 апреля, вторник
Состоится визит в Москву главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона.
В России вводятся категории частных инвесторов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска.
В Брюсселе состоится заседание военного комитета ЕС, а также заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
В Рио-де-Жанейро откроется Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025.
2 апреля, среда
В Варшаве пройдет форум безопасности ЕС по «Белой книге», а также неформальная встреча министров обороны ЕС.
В ЮАР начнется встреча шерп G20.
3 апреля, четверг
В Быдгоще (Польша) откроется Международная конференция по информационной безопасности SECURE International Summit.
В Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.
В Самарканде начнется саммит «ЕС — Центральная Азия».
4 апреля, пятница
Завершится 58-я сессия Совета по правам человека ООН.
Состоится заочное голосование акционеров «Газпром нефти» по вопросу определения количественного состава совета директоров компании.
5 апреля, суббота
В онлайн-формате состоится 59-я встреча совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.
В России пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».
6 апреля, воскресенье
В Лондоне состоится церемония награждения лауреатов театральной премии Laurence Olivier Award.
В Марокко начнется международный ралли-рейд «Ралли Марокко».