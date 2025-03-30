Главные анонсы 31 марта — 6 апреля

31 марта, понедельник

С 30 на 31 марта наступает мусульманский праздник Ураза-байрам.

В Худжанде (Таджикистан) пройдет саммит глав Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

1 апреля, вторник

Состоится визит в Москву главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона.

В России вводятся категории частных инвесторов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска.

В Брюсселе состоится заседание военного комитета ЕС, а также заседание комитета ЕС по политике и безопасности.

В Рио-де-Жанейро откроется Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025.

2 апреля, среда

В Варшаве пройдет форум безопасности ЕС по «Белой книге», а также неформальная встреча министров обороны ЕС.

В ЮАР начнется встреча шерп G20.

3 апреля, четверг

В Быдгоще (Польша) откроется Международная конференция по информационной безопасности SECURE International Summit.

В Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

В Самарканде начнется саммит «ЕС — Центральная Азия».

4 апреля, пятница

Завершится 58-я сессия Совета по правам человека ООН.

Состоится заочное голосование акционеров «Газпром нефти» по вопросу определения количественного состава совета директоров компании.

5 апреля, суббота

В онлайн-формате состоится 59-я встреча совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

В России пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».

6 апреля, воскресенье

В Лондоне состоится церемония награждения лауреатов театральной премии Laurence Olivier Award.

В Марокко начнется международный ралли-рейд «Ралли Марокко».