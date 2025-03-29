Главные новости за 29 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование гибели отца и ребенка из Краснодара, утонувших после опрокидывания лодки на Краснодарском водохранилище.

По итогам 2024 года выпуск по направлениям педагогических специальностей на Кубани составил 2,5 тыс. человек, из которых более 88% трудоустроены. В рамках целевого обучения выпускниками стали 159 человек, из них 140 уже получили работу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей Новороссийска, сообщивших об ограничении доступа к памятнику федерального значения.

В Краснодаре продолжается строительство школы на улице Григория Пономаренко. По данным администрации города, объект готов наполовину, а сроки сдачи сдвинулись на несколько месяцев.

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края загорелся мусорный полигон. По данным оператора, совершен поджог свалки на территории Двубратского полигона.

Ситуация на побережье Анапы спустя 100 дней после разлива мазута остается стабильной, заявил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Козеев.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о неблагоприятных погодных условиях в краевом центре.

Хирурги НИИ-ККБ №1 провели операцию по реплантации фрагмента лица 87-летней пациентке, пострадавшей в результате нападения собаки.