Срок сдачи школы на улице Пономаренко в Краснодаре сдвинулся

В Краснодаре продолжается строительство школы на улице Григория Пономаренко. По данным администрации города, объект готов наполовину, а сроки сдачи сдвинулись на несколько месяцев. Глава Краснодара Евгений Наумов поручил завершить работы осенью, подчеркнув, что дополнительных задержек быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На текущий момент установлены пластиковые окна, собран тепловой пункт, началась штукатурка стен. В апреле строители приступят к благоустройству территории. В школе, рассчитанной на 62 класса, предусмотрен актовый зал на 638 мест, который планируется использовать и для дополнительного образования.

Рядом, на улице Ягодина, возводится детский сад на 300 мест. Работы стартовали в январе, сейчас ведется устройство подвала. Объект строится в соответствии с графиком. Дополнительно выделены участки под школу на 1,55 тыс. мест и еще один детский сад.

Также господин Наумов поручил при проектировании детских садов сразу закладывать ясли.

Вячеслав Рыжков