В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о неблагоприятных погодных условиях в краевом центре. Штормовое предупреждение опубликовала ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во второй половине дня 30 марта и в течение суток 31 марта в Краснодаре ожидаются интенсивные осадки в виде дождя, грозы и града, а также усиление ветра до 20 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться в экстренные службы по номеру «112».

Вячеслав Рыжков