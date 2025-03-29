В 2024 году на Кубани выпустили 2,5 тысячи педагогов

По итогам 2024 года выпуск по направлениям педагогических специальностей на Кубани составил 2,5 тыс. человек, из которых более 88% трудоустроены. В рамках целевого обучения выпускниками стали 159 человек, из них 140 уже получили работу. Основными причинами отказов от трудоустройства стали продолжение обучения, декретный отпуск и переезд в другой регион в связи с браком с военнослужащим, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году из 10 тыс. бюджетных мест в вузах края 2 тыс. выделены на педагогические направления, из которых порядка 600 мест предусмотрены в рамках целевой квоты.

Несмотря на стабильные показатели трудоустройства, в связи с вводом новых школ в крупных городах сохраняется кадровый дефицит – требуется порядка 800 учителей. Для решения проблемы расширяется целевой набор, открываются психолого-педагогические классы для ранней профориентации. Также увеличиваются меры поддержки педагогов, что способствует росту интереса к профессии. В 2024 году конкурс на педагогические специальности достигал 10 человек на место.

Вячеслав Рыжков