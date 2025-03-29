ВСКС считает обстановку на побережье Анапы стабильной

Ситуация на побережье Анапы спустя 100 дней после разлива мазута остается стабильной, заявил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Козеев. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

По словам господина Козеева, на некоторых участках береговой линии сохраняются следы загрязнения, однако работы по очистке продолжаются. Волонтеры ВСКС совместно с другими добровольцами участвуют в ликвидации последствий в рамках штаба «Мы вместе».

С момента происшествия в Анапе, Керчи и Бердянске в работах приняли участие представители ВСКС из 40 регионов России, которые собрали более 20 тыс. мешков загрязненного грунта – порядка 1 тыс. т. Кроме того, добровольцы помогали спасать птиц: более 150 пернатых были отправлены в специализированные центры.

Спасатели также обеспечивают участников работ средствами индивидуальной защиты и мешками для сбора грунта. Одним из факторов, усложняющих процесс очистки, остаются штормовые погодные условия.

Начальник штаба ВСКС в Анапе Максим Кулачинский отметил, что столь масштабный разлив стал для спасателей новым опытом – как с точки зрения организации процесса, так и с точки зрения работы в условиях токсичного загрязнения.

Вячеслав Рыжков