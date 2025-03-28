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Прокуратура контролирует проверку гибели ребенка на водохранилище в Адыгее

Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование гибели отца и ребенка из Краснодара, утонувших после опрокидывания лодки на Краснодарском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 28 марта 2025 года семья из Краснодара — мужчина, женщина и ребенок — приехали в аул Пшикуйхабль Теучежского района на берег Краснодарского водохранилища. Мать осталась на берегу, а отец с ребенком отплыли на лодке, которая впоследствии перевернулась. Пострадавшие не смогли самостоятельно добраться до берега.

Следственные органы проводят проверку обстоятельств происшествия. Прокуратура держит на контроле ход процессуального расследования.

Анна Гречко

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