Прокуратура контролирует проверку гибели ребенка на водохранилище в Адыгее

Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование гибели отца и ребенка из Краснодара, утонувших после опрокидывания лодки на Краснодарском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 28 марта 2025 года семья из Краснодара — мужчина, женщина и ребенок — приехали в аул Пшикуйхабль Теучежского района на берег Краснодарского водохранилища. Мать осталась на берегу, а отец с ребенком отплыли на лодке, которая впоследствии перевернулась. Пострадавшие не смогли самостоятельно добраться до берега.

Следственные органы проводят проверку обстоятельств происшествия. Прокуратура держит на контроле ход процессуального расследования.

Анна Гречко