Краснодарские хирурги помогли пострадавшей от нападения собаки жительнице Адыгеи

Хирурги НИИ-ККБ №1 провели операцию по реплантации фрагмента лица 87-летней пациентке, пострадавшей в результате нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщину экстренно доставили из республики Адыгея в краевую больницу, где специалисты отделения опухолей головы и шеи под руководством Гранта Забуняна выполнили микрохирургическую реконструкцию. В ходе операции восстановлен кровоток в поврежденном участке лица: с помощью операционного микроскопа наложены три микрососудистых анастомоза, диаметр сосудов которых не превышает 1 мм.

Пациентка также получила перелом бедра при падении. В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ведется интенсивная терапия, после стабилизации планируется лечение перелома. Восстановленный участок лица жизнеспособен.

Операция демонстрирует высокий уровень реконструктивной микрохирургии в НИИ-ККБ №1. Впереди пациентку ждет длительное поэтапное лечение.

Вячеслав Рыжков