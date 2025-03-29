В Новороссийске возбудят дело об ограничении доступа к памятнику

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей Новороссийска, сообщивших об ограничении доступа к памятнику федерального значения. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о братской могиле советских воинов, погибших в районе ДЗОТа «Сарайчик», где захоронено более 3 тыс. бойцов. В генеральный план города были внесены изменения, в результате которых участок с мемориалом оказался за границами населенного пункта и был передан в частную собственность. Новый владелец установил ограждение и организовал на территории склад контейнеров, фактически закрыв доступ к памятнику, заявили в инфоцентре.

Жалоба на ситуацию поступила в приемную главы СКР «ВКонтакте». После этого Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о первых результатах расследования.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.

Вячеслав Рыжков