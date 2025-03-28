Главные новости за 28 марта. Воронеж, Курск, Тамбов

Бывшему замминистра туризма Воронежской области продлили арест в СИЗО.

Братья Вороновы построят в Воронеже спорткомплекс и поликлинику за 1,6 млрд.

Российские войска освободили курскую Гоголевку.

Погиб Герой России, командир огневой группы спецназа Росгвардии Марат Тибилов.

Воронежский бизнесмен Леонид Арапов потребовал 1,8 млрд руб. с партнеров.

В тамбовском Мичуринске снова продают имущественный комплекс за 41,5 млн руб.

Развитием территории в Тамбове займется местная компания за 1,56 млн руб.

Тамбовское ООО «СКХ» Александра Полякова хочет взыскать с РЖД 7,7 млрд руб.