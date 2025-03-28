Развитием территории в Тамбове займется местная компания за 1,56 млн рублей

Администрация Тамбова подвела итоги аукциона на комплексное развитие территорий (КРТ) в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская. Единственным участником торгов стало местное ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой"» — с компанией заключат контракт по начальной цене в 1,56 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общая площадь территории под застройку составляет 9,9 тыс. кв. м. Все работы требуется выполнить до 31 декабря 2035 года. Подрядчику предстоит снести семь частных домов и часть еще одного, 12 квартир и комнат, шесть гаражей. Взамен ему необходимо построить как минимум один многоквартирный дом переменной этажности (три–четыре–пять этажей), реконструировать еще один дом, оборудовать инженерные коммуникации. Планируемый объем строительства — 38,6 тыс. кубометров.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой "» зарегистрировано в Тамбовской области в 2019 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Константин Калмыков. Владелец — Сергей Иванов. Ему также принадлежат строительное ООО «СЗ "Бру-Элитстрой"», ООО «ДСК-Тамбов» по производству изделий из бетона и ООО «ТСТ», специализирующееся на перевозках. В 2023 году общество сработало с нулевой выручкой, чистый убыток составил 212 тыс. руб. По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой "» возвело в Тамбове два дома общей площадью 10,66 тыс. кв. м. на 200 квартир.

На аукцион по развитию территорий в Ельце Липецкой области завершен прием заявок, идет определение победителя. Напомним, что под застройку в Ельце отдают квартал в районе улицы Черокманова площадью 14,1 тыс. кв. м. Начальная цена договора составляет 6,3 млн руб. Итоги планируется подвести 31 марта.

Как «Выбор» выиграл договор на КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже за 108 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов