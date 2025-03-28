Погиб Герой России, командир огневой группы спецназа Росгвардии Марат Тибилов

В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в результате прямого удара ВСУ погиб Герой России, командир огневой группы спецназа Росгвардии майор Марат Тибилов (позывной «Талиб»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Как рассказал глава области, тело Героя России доставляют в Курск, после этого останки перевезут на родину во Владикавказ. Там Марат Тибилов будет торжественно похоронен с воинскими почестями по православному обряду.

Погибший удостоен Звезды Героя за бои в Курской области. 5 января этого года во время попытки прорыва противника отряд под командованием Марата Тибилова уничтожил вражеский танк.

«Мы обязательно увековечим память этого отважного, замечательного человека на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь. Выражаю искренние соболезнование всем родным, близким и соратникам майора Тибилова. Скорблю вместе с вами. Его гибель - огромная потеря для всей нашей Родины, которой он остался верен до последнего вздоха»,— отметил Александр Хинштейн.

Юрий Голубь