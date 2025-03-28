Бывшему замминистра туризма Воронежской области продлили арест в СИЗО

Центральный райсуд Воронежа продлил на месяц арест в СИЗО бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, под стражей он останется до 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес» Александр Кукин

Фото: Центр «Мой бизнес»

Александр Кукин был задержан 6 февраля. В основу уголовного дела, которое расследует СКР, легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

Сам господин Кукин не считает себя виновным. После того, как он был арестован, местные предприниматели выступили в его поддержку, обратившись к руководству Следственного комитета и прокуратуры с жалобами на его уголовное преследование, попросив закрыть дело.

Сергей Толмачев