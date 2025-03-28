Российские войска освободили курскую Гоголевку

Подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ село Гоголевка Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские войска поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За сутки вооруженные силы Украины лишились на курском направлении свыше 320 солдат. Также были ликвидированы шесть автомобилей, пять боевых бронированных машин, три пункта управления БПЛА, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки.

В общий состав потерь Украины в Курской области вошли более 70 700 военнослужащих, 2 561 автомобиль, 2 233 боевые бронированные машины, 589 артиллерийских орудий, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились на курском направлении свыше 190 человек.

13 марта Минобороны объявило об освобождении курского райцентра Суджа, самого крупного населенного пункта, находившегося под контролем ВСУ. Он был захвачен еще в августе 2024 года. По данным на 25 марта, из курского приграничья вывезли 606 человек, в том числе 16 детей.

Как жители Суджи пережили украинскую оккупацию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова