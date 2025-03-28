Братья Вороновы построят в Воронеже спорткомплекс и поликлинику за 1,6 млрд

Воронежское ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых выиграло подряды на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в микрорайоне Боровое в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в региональной власти. Согласно порталу госзакупок, общая сумма итоговых цен контрактов составляет 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конкурсе на создание спорткомплекса «Воронеж строй комплекс» обошел одного участника, снизив начальную цену контракта с 537,2 до 523,7 млн руб. Вторая компания, имя которой не раскрывается, предлагала выполнить работы без снижения стартовой стоимости.

Согласно материалам закупок, площадь объекта составит 5,6 тыс. кв. м, он будет включать здание спорткомплекса из двух блоков: первый — двухэтажный со спортзалом (43х23 м) и тренажерным залом (22х9 м), второй — с бассейном (25х16 м). Первый блок, должен быть одноэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 100. Блок с бассейном будет двухэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 200. Единовременная пропускная способность комплекса составит 106 человек в смену. Работы требуется выполнить до 1 декабря 2027 года.

Строительство поликлиники на 500 посещений изначально оценили в 1,15 млрд руб. В ходе конкурса победитель снизил начальную цену до 1,12 млрд. Еще три участника, имена которых не раскрываются, просили за свои услуги от 1,11 до 1,15 млрд руб.

По техническому заданию, до 1 августа 2027 года подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание площадью 8,5 тыс. кв. м. Оно также будет включать подстанцию скорой помощи на восемь бригад общего профиля. Подстанция рассчитана на 25–80 тыс. выездов в год.

По данным Rusprofile, ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"» было учреждено в воронежской Новой Усмани в мае 2000 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют братья Алексей и Игорь Вороновы. 2023 год общество закончило с выручкой в 2,7 млрд руб. и чистой прибылью в 66 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,9 млрд и 21 млн руб. Генеральный директор — Алексей Воронов.

Алина Морозова