В Ставрополе 29 марта пройдут продуктовые ярмарки
В выходные в Ставрополе будут работать традиционные ярмарки по акции «Покупай ставропольское!». Мероприятия будут организованы по адресам: улица Васильева, 35/1 и улица Трунова, 134, сообщили в администрации города.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
На ярмарках представят ассортимент местных производителей и фермеров: мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию, мед, масло, сухофрукты. Власти обещают цены ниже, чем в розничных магазинах.
«Ярмарки "Покупай ставропольское!" много лет снабжают жителей города качественными товарами по выгодным ценам и благоприятно влияют на ценообразование в столице региона»,— отметили в мэрии.