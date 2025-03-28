В Ставрополе 29 марта пройдут продуктовые ярмарки

В выходные в Ставрополе будут работать традиционные ярмарки по акции «Покупай ставропольское!». Мероприятия будут организованы по адресам: улица Васильева, 35/1 и улица Трунова, 134, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На ярмарках представят ассортимент местных производителей и фермеров: мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию, мед, масло, сухофрукты. Власти обещают цены ниже, чем в розничных магазинах.

«Ярмарки "Покупай ставропольское!" много лет снабжают жителей города качественными товарами по выгодным ценам и благоприятно влияют на ценообразование в столице региона»,— отметили в мэрии.

Тат Гаспарян