Гибель супругов-врачей из Татарстана в Египте, возросшие доходы Набережных Челнов в 2024 году

Супружеская пара из Татарстана погибла в результате крушения прогулочного батискафа на курорте в Египте. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что погибшие, Кристина и Равиль Валиуллины, были врачами Уруссинской центральной районной больницы. Кристина занимала должность главного педиатра, а Равиль работал анестезиологом-реаниматологом. В ведомстве отметили, что супруги отдыхали в Египте с семьей.

Власти Татарстана взяли под контроль ситуацию с детьми погибших медиков. Кроме того, страховая компания «Страховой Дом ВСК» возьмет на себя расходы по эвакуации тел погибших и оплате лечения российских туристов, пострадавших в результате аварии.

В 2024 году бюджет Набережных Челнов показал рост. Общий объем доходов увеличился на 4,28 млн руб. по сравнению с 2023 годом, достигнув 22,025 млн руб. Расходы города составили 21,8 млн руб. Формирование бюджета обеспечено за счет собственных доходов в размере 10,6 млн руб. и безвозмездных поступлений на сумму 11,4 млн руб. При этом план по налоговым и неналоговым сборам перевыполнен на 41%, что принесло дополнительные 3,08 млн руб.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (КАЗ) столкнулся с нехваткой инженерных кадров, что поставит под сомнение выполнение плана по выпуску самолетов Ту-214 в 2025 году. На данный момент на заводе находятся два таких самолета: один проходит досборку с 2024 года, а второй — это восстановленный борт. Вопрос о новых сроках и объемах производства будет решаться после завершения модернизации предприятия, запланированной на 2026–2027 годы.

В ходе археологического исследования, проведенного перед реконструкцией моста в Бугульме, были выявлены культурные слои и артефакты, датируемые XIX веком. В результате предварительной разведки, которая включала осмотр территории, сбор находок и шурфовку, обнаружены различные предметы быта: фрагменты керамической и фарфоровой посуды, кости животных, осколки стеклянной тары, а также металлические изделия.

С 31 марта на трассе Алексеевское — Альметьевск, находящейся в концессии у АО «Автострада», вводится платный режим. На магистрали запущена инновационная система «Свободный поток», обеспечивающая безостановочный проезд и позволяющая оплатить поездку после ее завершения. Вдоль дороги установлены рамки с камерами, которые фиксируют госномера автомобилей. Система на основе компьютерного зрения определяет категорию транспортного средства и рассчитывает стоимость проезда.

Артём Дергунов