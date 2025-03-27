Власти Татарстана взяли на контроль ситуацию с детьми погибших в Египте врачей

Власти Татарстана взяли на контроль ситуацию с детьми погибших супругов-врачей в Египте. Дети продолжают находиться в больнице, их состояние контролируется. Об этом «Ъ Волга-Урал» пресс-служба раиса республики.

«Только что власти республики связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья также на контроле у властей республики», — рассказали в пресс-службе.

Супруги-врачи из Татарстана Кристина и Равиль Валиуллины погибли в результате крушения прогулочного батискафа на курорте в Египте.

Крушение батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. На судне, кроме экипажа, находились 45 туристов из России, все они — клиенты компании «Библио Глобус». В результате аварии погибли пять человек. Остальные пассажиры были эвакуированы, 14 из них госпитализированы.

Анар Зейналов