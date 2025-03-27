Трасса Алексеевское — Альметьевск станет платной с 31 марта
С 31 марта трасса Алексеевское — Альметьевск, находящаяся в концессии у АО «Автострада», станет платной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
С 31 марта трасса Алексеевское — Альметьевск станет платной
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
На магистрали внедрена современная система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет водителям проезжать участки без остановок, а оплачивать поездку можно будет после завершения маршрута.
Вдоль всей трассы установлены специальные рамки с камерами, фиксирующими госномера транспортных средств. Система с компьютерным зрением автоматически определяет категорию автомобиля и рассчитывает стоимость проезда.
Тарифы за проезд зависят от категории транспорта:
- I категория (легковые авто высотой до 2 м): 4,50 руб./км;
- II категория (легковые авто высотой от 2 до 2,6 м): 6,75 руб./км;
- III категория (грузовики и автобусы с двумя осями высотой от 2,6 м): 9 руб./км;
- IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями высотой от 2,6 м): 18 руб./км.
Полная стоимость проезда для легковых автомобилей I категории по всей трассе составит 653 руб.
Ранее сообщалось, что автодорога Алексеевское — Альметьевск будет платной на протяжении 96 лет.