Доходы Набережных Челнов за год выросли на 4,28 млрд рублей

Общий объем доходов бюджета Набережных Челнов в 2024 году возрос на 4,28 млрд по сравнению с 2023 годом и составил 22,025 млрд руб. Расходы составили 21,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Набережных Челнов в 2024 году увеличились на 4,28 млрд рублей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Доходы бюджета Набережных Челнов в 2024 году увеличились на 4,28 млрд рублей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Бюджет города сформирован из собственных доходов (10,6 млрд руб.) и безвозмездных поступлений (11,4 млрд руб.). План по налоговым и неналоговым сборам перевыполнен на 41%, что принесло дополнительно 3,08 млрд руб.

Основную часть налоговых поступлений составил НДФЛ (75%), поступления по упрощенной системе налогообложения достигли 1,33 млрд руб. Налоги на имущество граждан и земельный налог пополнили бюджет на 852 млн руб.

Объем неналоговых доходов составил 1,1 млрд руб., где более половины (627 млн руб.) обеспечили платежи за аренду земли.

Объем безвозмездных поступлений вырос на 2,25 млрд до 11,4 млрд руб. Большая часть приходится на субвенции (48%) и субсидии (26%).

Расходы распределены следующим образом: две трети средств направлено на оплату труда, 12% — на ЖКХ и национальную политику, 7% — на коммунальные услуги, 5% — на социальные нужды.

На развитие социальной и культурной сферы направлено 14,9 млрд руб., что на 114% больше прошлогодних показателей. Рост затрат связан с открытием новых учреждений, повышением МРОТ и увеличением зарплат работников бюджетной сферы.

Артём Дергунов