Страховая компания поможет пострадавшим в крушении батискафа в Египте

Страховая компания «Страховой Дом ВСК» покроет расходы на эвакуацию тел погибших и лечение российских туристов, пострадавших в результате аварии батискафа в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Пострадавшие туристы уже получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при крушении батискафа в Египте погибли 5 россиян. Позже появилась информация, что среди погибших есть супружеская пара из Татарстана.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили: погибшие — супруги Кристина и Равиль Валиуллины — были врачами Уруссинской центральной районной больницы. Кристина работала главным педиатром, а Равиль — анестезиологом-реаниматологом.

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. Все 45 туристов из России — клиенты компании «Библио Глобус». На судне также находился экипаж. Расследование аварии будут проводить компетентные органы России и Египта.

Артём Дергунов