В Бугульме археологи обнаружили артефакты XIX века

Во время подготовки к реконструкции моста в Бугульме специалисты провели археологическое исследование территории и обнаружили культурные слои, а также предметы быта XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Предварительная разведка, включавшая осмотр местности, сбор материалов и шурфовку, позволила обнаружить артефакты: осколки керамической посуды, кости животных, фрагменты стеклянной тары, части фарфоровых изделий и металлические предметы.

«Обнаруженный широкий диапазон находок стеклянной тары XIX века, возможно, связан с действовавшим с 1878 года на прилегающей территории винным складом, в настоящее время являющимся объектом культурного наследия регионального значения „Здание реального училища (бывший казенный винный склад)“, вторая пол. XIX в., 1908 г.», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета ОКН.

Исследования проводились локально, лишь на участке будущего строительства. Однако, учитывая выгодное географическое положение города, дальнейшие раскопки могут выявить артефакты и других эпох.

По словам руководителя Комитета Ивана Гущина, выявленный археологический памятник будет взят под государственную охрану. В настоящее время разрабатываются меры по сохранению обнаруженных артефактов.

Артём Дергунов