Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ российских энергообъектов

Минобороны сообщило, что ночью 26 марта ВСУ пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. Кроме того в Курской области из-за удара украинского БПЛА по энергообъекту произошло каскадное отключение ряда подстанций, а в Брянской области украинский БПЛА атаковал филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», утверждает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

«Киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта»,— говорится в заявлении российского Минобороны.

Министерство сообщало, что в течение сегодняшней ночи сбили по два БПЛА сбили над Курской областью и над Черным морем. Власти Крыма атаку никак не комментировали.

Временный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Кремль говорил, что российские военнослужащие мораторий соблюдают, однако в случае его нарушения Россия считать себя свободным от обязательств по его соблюдению. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».