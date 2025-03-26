За ночь сбили девять БПЛА над двумя российскими регионами и Черным морем

В течение ночи средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще по два БПЛА сбили над Курской областью и над Черным морем. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Белгородская область в предыдущий раз подверглась атаке вчера, 25 марта: в селе Бессоновка в результате взрыва дрона был ранен водитель скорой помощи. Также атакам беспилотников подверглись еще три населенных пункта региона. В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. 24 марта при атаке БПЛА в регионе пострадали три человека, в том числе 12-летняя девочка.

О попытках урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».