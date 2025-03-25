Иранская валюта рекордно упала до 1 млн риалов за $1

Курс иранского риала достиг нового исторического минимума: 1,039 млн риалов за $1. Участники рынка ожидают ужесточение санкционной политики США по отношению к Ирану, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Essam Al-Sudani / Reuters Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

В условиях годовой инфляции на уровне около 40% иранцы скупают доллары, другую иностранную валюту, а также золото, утверждает агентство. Стоимость риала снизилась более чем вдвое с момента вступления Масуда Пезешкиана в должность президента Ирана в прошлом году.

19 марта портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Иранский МИД подтвердил, что Тегеран получил письменное предложение американского президента, доставленное советником президента ОАЭ. Вчера, 24 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен вступать в прямые переговоры с США на фоне их политики «максимального давления», однако открыт непрямым переговорам с Вашингтоном.

Иранская валюта начала активно дешеветь в ноябре прошлого года. После победы на выборах в США Дональда Трампа американская администрация возобновила политику «максимального давления» на Иран, направленную на изоляцию Тегерана от мировой экономики и ликвидацию доходов от экспорта нефти. Агентство Reuters ранее писало со ссылкой на источники, что США изучают варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые используют важные международные пути, в том числе в Азии.

Об отношениях Вашингтона и Тегерана — в материале «Мир с Ираном остался на бумаге».