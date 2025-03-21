Главные новости за 21 марта. Воронеж, Орел, Курск
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на воронежской трассе.
Глава Каширского района Воронежской области ушел в отставку.
Бывшая замгендиректора Воронежской горэлектросети получила условный срок.
Корпус «Постоялого двора Гончарова» в Воронеже могут обновить за 124 млн руб.
Советнику орловского губернатора продлили арест до конца мая.
Россельхознадзор изъял 400 кг продукции в курских магазинах «Светофора».
Возбуждено уголовное дело о подрыве ГРС «Суджа».
С 2022 года от действий ВСУ погибли 167 жителей Курской области.