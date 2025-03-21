Корпус «Постоялого двора Гончарова» в Воронеже могут обновить за 124 млн рублей

Областное предприятие «Управление делами Воронежской области» начало поиск подрядчика для реконструкции правого корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс постоялых дворов: постоялый двор Гончарова» на улице Фридриха Энгельса, 52 в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 124,3 млн руб. Источник финансирования — средства субсидий.

Работы необходимо будет выполнить до 31 декабря 2025 года. Подрядчику предстоит заменить в двухэтажном здании первой половины XIX века кровлю, окна, перекрытия, дверные проемы, полы и стены, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 марта. Итоги подведут 31 марта.

На прошлой неделе стало известно, что ярославское ООО «Легион» займется реконструкцией левого корпуса «Постоялого двора Гончарова», а также другого объекта культурного наследия регионального значения в Воронеже — «Дома книги». Цена контракта составила 69,6 млн руб.

Егор Якимов