С 2022 года от действий ВСУ погибли 167 жителей Курской области

В Курской области с 2022 года «в результате преступлений украинских боевиков» погибли 167 мирных жителей, еще 500 человек пострадали. Об этом сообщили в СКР по итогам оперативного совещания председателя Александра Бастрыкина в Курске.

Кроме того, в регионе разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По этим и другим фактам возбуждено 736 уголовных дел. Потерпевшими признаны 43 тыс. человек.

46 украинских военнослужащих приговорены к длительным срокам лишения свободы, материалы в отношении еще 92 человек рассматривают суды, 58 фигурантов находятся под следствием. Также заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим во вторжении в Курскую область с августа 2024 года.

Продолжается расследование уголовных дел и в отношении граждан Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран, участвовавших в нападении на Курскую область. Им предъявили обвинение в наемничестве (ст. 359 УК РФ) и совершении теракта (ст. 205 УК РФ). В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры.

В начале марта Александр Бастрыкин сообщал, что потерпевшими от вторжения Украины в Курскую область признаны 27 тыс. человек. Также, по его данным, в регионе уничтожено как минимум 40 объектов культурного наследия. Муниципальным объектам, крупным сельхозпредприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму не менее 26 млрд руб.

Алина Морозова