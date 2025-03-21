Советнику орловского губернатора продлили арест до конца мая

Советский райсуд Орла оставил под стражей советника губернатора Сергея Лежнева. Как рассказали «Ъ» в суде, мера пресечения для него продлена до 24 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Лежнев находится в СИЗО с конца мая прошлого года. Тогда он был задержан региональным управлением МВД по по обвинению в хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР).

В январе этого года полиция возбудила в отношении господина Лежнева новое уголовное дело. Так, ему вменяют хищение у девяти коммерческий организаций более 11 млн руб., выделенных в качестве благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройства Орла и Орловской области в региональный фонд поддержки инфраструктуры.

Сергей Лежнев отрицает вину. Как пишут «Орловские новости», следствие планирует предъявить ему обвинение в окончательном варианте до конца марта.

Сергей Толмачев