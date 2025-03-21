Россельхознадзор изъял 400 кг продукции в курских магазинах «Светофора»

В ходе внеплановой выездной проверки в отношении 20 розничных магазинов торговой сети «Светофор» в Курской области управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям изъяло из оборота для последующей утилизации 400 кг продукции, в том числе 660 яиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проверка проводилась управлением на основании требования прокуратуры Курской области с 11 февраля по 4 марта. Во всех магазинах были зафиксированы грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Также были установлены случаи нарушения температурного режима и хранения просроченной продукции с целью ее дальнейшей реализации. В 26 пробах молочных и мясных продуктов специалисты установили несоответствие по показателям качества и безопасности, в том числе в 20 образцах — по фальсификации. В семи пробах фарша, полуфабрикатов и колбасных изделий эксперты обнаружили ДНК сои, в 13 пробах творога, сливочного масла, сметаны, сыра и сгущенного молока — растительные масла и жиры на растительной основе. Кроме того, в продукции выявлялись микробная трансглутаминаза, сорбиновая кислота и нарушения по жирно-кислотному составу.

Приняты решения о признании недействительными 12 деклараций о соответствии.

В отношении ООО «Торгсервис 46» вынесено постановление о назначении штрафа за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, до 600 тыс. для юрлиц).

О нарушениях в других черноземных магазинах «Светофора» в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова