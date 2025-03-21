Бывшая замгендиректора Воронежской горэлектросети получила условный срок

Центральный райсуд Воронежа завершил четырехлетнее рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя генерального директора АО «ВГЭС» (бывшее МУП «Воронежская горэлектросеть») Марии Аркатовой. Она признана виновной в злоупотреблении полномочий и мошенничестве (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в суде, по статье о мошенничестве ей назначено два года лишения свободы условно, а по статье о злоупотреблениях — год, от отбывания которого она освобождена в связи с истечением сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Марию Аркатову задержали в феврале 2019 года. Ее, как и руководителя компании, на тот момент депутата гордумы Воронежа Руслана Кочетова обвинили в мошенничестве при взаимоотношениях ВГЭС с подрядчиками. Некоторое время топ-менеджеры предприятия находились под стражей, но позже оказались на свободе. Региональное управление Следственного комитета вменяло им искусственное формирование кредиторской задолженности предприятия.

В 2022 году Руслан Кочетов получил два года лишения свободы за злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В суде было установлено, что с середины 2018 до начала 2019 года он создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафных санкций по основному долгу ВГЭС в размере более 68 млн руб. В начале 2023-го он вышел на свободу.

Еще двумя фигурантами дела были экс-гендиректор Александр Гаврилин и его бывший заместитель Денис Сапелкин. За свои преступления они получили сроки в два и один год лишения свободы. Также в деле фигурировал бывший депутат гордумы Воронежа Олег Турбин. В 2019 году последний был объявлен в розыск.

Сергей Толмачев