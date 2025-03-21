Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на воронежской трассе

В результате столкновения двух легковушек в Воронежской области четыре человека погибли и один был ранен. Авария произошла сегодня днем на автодороге Воронеж — Тамбов в Панинском районе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 21-летний житель Тамбовской области на автомобиле Lada Priora выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel под управлением 59-летнего жителя Панинского района.

В результате оба водителя, пассажиры Lada в возрасте 18-ти и 19-ти лет скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. 12-летня пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Морозова