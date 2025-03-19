Bloomberg: США пообещали ЕС участие в сделке по Украине

Американские чиновники заявили европейским коллегам, что Евросоюзу придется участвовать в мирном соглашении по Украине, поскольку Россия хочет смягчения введенных ЕС санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, власти США недавно дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий на Украине, а обсуждать потенциальные меры безопасности для нее будут после.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian

Как отмечает агентство, это взаимодействие сторон «может дать некоторую меру уверенности» европейским союзным, которые опасаются, что США попытаются заключить сделку с Россией без их участия, что «может ослабить Украину или безопасность Европы». До сих пор президент Дональд Трамп «в значительной степени исключал Европу из своих разговоров с Украиной и Россией», напоминает Bloomberg.

Вчера, 18 марта, господин Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву. Президент США отрицает, что озвучивалось такое требование.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал взаимный отказ Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Делегации США и Россия 23 марта в Джидде обсудят детали перемирия с Украиной.

Подробности беседы — в материале «Ъ» «Договорились».