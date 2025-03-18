Шольц одобрил соглашение о прекращении ударов по энергообъектам России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал взаимный отказ Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Господин Шольц назвал договоренность первым шагом по урегулированию военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, причем как можно скорее»,— сказал господин Шольц на пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном (цитата по Reuters).

Господин Макрон же после разговора Трампа и Путина призвал Францию и Европу «вооружаться, чтобы избежать войны». «Это выбор, который мы сделали и будем продолжать делать. Сдерживание в этом отношении — это шанс для нашей страны»,— написал президент Франции в соцсети X.

Решение о прекращении огня по энергетическим объектам сегодня поддержал президент России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По заявлению Кремля, президент сегодня же «отдал российским военным соответствующую команду». Однако для полного прекращения боевых действий Россия выдвинула несколько условий, в том числе — прекращение военной помощи Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».