Главные новости 18 марта. Ростов-на-Дону и область

Структура администрации Ростова-на-Дону изменится в сентябре, после избрания нового состава гордумы. До этого времени изменения будут незначительными, рассказал мэр города Александр Скрябин.

По указанию председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В Ростовской области зафиксирован рост продаж лабораторных услуг в частных клиниках и лабораториях на 21% по сравнению с прошлым годом. Средний чек лабораторных услуг составил 1090 руб., что на 16% выше, чем в прошлом году.

Право аренды земельного участка ООО «Коминвестсервис плюс» в Таганроге выставили на торги за 1 млрд руб. Площадь участка составляет более 223,3 га, земля расположена около железнодорожной станции Таганрог-1.

В Южном окружном военном суде в Ростове возобновлено судебное следствие по делу Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить российских военных летчиков в Армавире. Судебное следствие возобновлено, так сторона защиты заявила о новых обстоятельствах дела.

Главными проблемами Аксайского района являются дефицит социальных объектов, изношенность объектов инфраструктуры и проблемы транспортного сообщения. Власти донского региона намерены решить эти проблемы в ближайшие несколько лет.

В 2025 году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» планируется запустить десять новых производственных корпусов общей площадью 15 тыс. кв. м. На данный момент уже построены и введены в эксплуатацию пять корпусов площадью более 7 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе правительства области.