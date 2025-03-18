В Ростове возбуждено уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома

По указанию председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, ранее в СМ появились публикации о том, что жителей одного из многоквартирных домов Ростова долго не расселяют, при этом несущие конструкции здания уже разрушаются, коммуникации находятся в ветхом состоянии, кровля протекает, в стенах имеются трещины. Строение признано аварийным, но не все собственники получили другое жилье. Одной из семей предложили компенсационные выплаты, которых не хватает на покупку равнозначной недвижимости. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Ростовским следователям поручено возбудить уголовное дело, предоставить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а также о результатах расследования после его завершения.

Мария Иванова