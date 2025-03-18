Землю ООО «Коминвестсервис плюс» в Таганроге выставили на торги за 1 млрд рублей

Право аренды земельного участка ООО «Коминвестсервис плюс» в Таганроге выставили на торги за 1 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь участка составляет более 223,3 га, земля расположена около железнодорожной станции Таганрог-1 по улицам: Портовая, Октябрьская, Фрунзе, Котлостроительная, Химическая, Москатова, Инициативная, Железнодорожная. Разрешенное использование земельного участка – «полоса отвода железной дороги».

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 мая, шаг аукциона — 5% от начальной стоимости лота.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Коминвестсервис плюс» зарегистрировано в Таганроге в 2018 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель — Сергей Мирошниченко. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Коминвестсервис плюс» банкротом в июне 2023 года. Инициатором банкротства предприятия стало АО «РЖД» из-за долга в 1,6 млн руб. Согласно решению суда, компания задолжала «РЖД» по договору об аренде автостоянки площадью 2,5 тыс. кв. м в Таганроге (станция Таганрог — 1) от 2014 года. Фира «Коминвестсервис плюс» арендовала участок с целью размещения временных строений — торговых павильонов, без права капитального строительства.

Тат Гаспарян