В Ростове возобновлено судебное следствие по делу об отравлении летчиков

В Южном окружном военном суде в Ростове возобновлено судебное следствие по делу Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить российских военных летчиков в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как поясняется в сообщении, судебное следствие возобновлено, так сторона защиты заявила о новых обстоятельствах дела. Следующее заседание назначено на 25 марта. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее в прениях сторона государственного обвинения предложила признать фигуранта виновным в совершении теракта и в государственной измене и назначить ему пожизненный срок.

По версии следствия, Егор Семенов, действуя по заданию украинских спецслужб, добавил лекарственный препарат «Кордиамин» в торт и алкоголь, предназначенные для банкета летчиков, отмечавших юбилей своего выпуска в Армавире. Однако военные не стали пробовать угощения от неизвестного отправителя и обратились в правоохранительные органы. Семенов полностью признал свою вину.

Кристина Федичкина