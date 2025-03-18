Власти пообещали отремонтировать социальные объекты и дороги в Аксайском районе

Главными проблемами Аксайского района являются дефицит социальных объектов, изношенность объектов инфраструктуры и проблемы транспортного сообщения. Об этом сообщили жители района на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

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Как сообщает пресс-служба главы донского региона, эти проблемы намерены решить в ближайшие несколько лет. Так, до конца этого года в Аксае установят модульное здание для приемного, диагностического отделений и отделения скорой помощи центральной районной больницы. Ожидается, что в 2026 году в Щепкине появится модульный дом культуры, в хуторе Александровском проведут капремонт школы, в хуторе Островском — ремонт детского сада «Росинка».

На встрече было заявлено, что в новом микрорайоне Алексеево необходимо привести в порядок 16 асфальтовых дорог и восемь грунтовых. Проект собираются выполнять поэтапно. Также власти пообещали проработать возможность расширения дороги по ул. Лесной в поселке Темерницком и проконтролировать возобновление в апреле автобусного маршрута №114, соединяющего СНТ «Ветеран» с Ростовом.

Мария Иванова