В ОЭЗ «Ростовская» построят 10 производственных корпусов

В 2025 году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» планируется запустить десять новых производственных корпусов общей площадью 15 тыс. кв. м. На данный момент уже построены и введены в эксплуатацию пять корпусов площадью более 7 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На территории ОЭЗ "Ростовская" работают девять резидентов, среди которых с февраля 2025 года — компания "Металлвелд", планирующая производство металлоконструкций для элементов благоустройства и модулей для ТКО»,— рассказал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

На начало июня 2024 года договоренности о реализации проектов в ОЭЗ «Ростовская» достигнуты с 13 инвесторами. Общая стоимость их проектов превышает 15 млрд руб.

Николай Аксенов