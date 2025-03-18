Структура власти администрации Ростова изменится в сентябре

Структура администрации Ростова-на-Дону изменится в сентябре, после избрания нового состава гордумы. До этого времени изменения будут незначительными, рассказал мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Глав районных администраций ожидает расширение полномочий, которые ранее были сокращены. Также небольшая корректировка структуры города запланирована на заседании городской думы в апреле.

«Изменения, конечно, будут. Они уже в пути, но надо поработать, потому что люди все на своих местах — профессионалы. Нужно правильно расставить приоритеты, задачи. Все же увидели, что существующая команда смогла справиться со снегом? Где-то очень качественно, где-то нет… Все перестраиваются»,— сказал градоначальник.

Николай Аксенов