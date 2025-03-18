На Дону популярность частных клиник и лабораторий выросла на 21%

В Ростовской области зафиксирован рост продаж лабораторных услуг в частных клиниках и лабораториях на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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«В Ростовской области средний чек лабораторных услуг составил 1090 руб., что на 16% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 21%»,— рассказали в центре.

Спрос на коммерческие медицинские услуги в России продолжает расти, сообщают аналитики. Наибольшей популярностью пользуются забор биоматериала, включая кровь, общие и клинические анализы крови и мочи, а также УЗИ и МРТ.

Эксперты связывают увеличение спроса с повышением покупательской уверенности в регионах, расширением спектра медицинских услуг и стремлением граждан к комфортному и оперативному обслуживанию.

Николай Аксенов