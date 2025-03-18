КСП нашла нарушения в благоустройстве центра Углича

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области нашла нарушения в реализации проекта «Ревитализация исторического центра города Углича Ярославской области», которые привели к снижению бюджетной эффективности проекта и срыву сроков. Соответствующая информация содержится в отчете о деятельности палаты за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Оживление общественного пространства проводилось в рамках региональной целевой программы «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы. В проект входили реконструкция улицы Спасской, благоустройство парка Победы, реконструкция улиц Ленина, Академика Опарина, Спасской, Советской площади, реконструкция улицы Ростовской, реконструкция улицы Ярославской, благоустройство набережной. Сроки реализации проекта были сорваны, указывает КСП.

«Органами местного самоуправления Углича и Угличского района недостаточно проработаны совместно с инвестором вопросы, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта, что повлекло несоблюдение первоначально запланированного срока его реализации и невыполнение на отчетные даты запланированных показателей»,— говорится в отчете КСП.

Так, подрядчики нарушили сроки работы по всем этапам проекта. Одной из причин затягивания сроков называется необходимость изменения проектной документации. В том числе, нужно было исправить технические ошибки, сделанные проектными организациями, заменить строительные материалы. Второй причиной указывается неготовность подрядчиков к реализации проекта, несмотря на полученные деньги в качестве аванса.

«Работы на всех объектах были приняты заказчиком частично, в том числе в связи с наличием многочисленных нарушений, установленных организацией, осуществляющей строительный контроль на объектах. Приемка четырех объектов произведена в декабре 2024 года. Два объекта (реконструкция ул. Спасская, набережной), подрядчиком на которых являлся ГП ЯО "Северный водоканал", не сданы и не приняты заказчиком»,— сообщают в КСП.

К подрядчикам администрация Углича применяла меры ответственности из-за нарушения сроков выполнения работ. Кроме того, КСП установила, что был нарушен порядок сохранения объектов культурного наследия — подрядчики не обеспечили проведение спасательных археологических работ, которые бы обеспечили сохранность «Культурного слоя Углича».

По итогам проверки КСП сделала выводы о «слабом контроле» со стороны главных распорядителей бюджетных средств и их получателя.

«Администрацией городского поселения Углич допущено значительное количество нарушений, из которых наибольшая доля приходится на нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с несоблюдением условий исполнения муниципальных контрактов, приемкой и оплатой невыполненных работ, неприменением мер ответственности на сумму более 650 млн руб.»,— сообщили в КСП.

По итогам проверки палата направила четыре представления руководителям с требованием устранить нарушения, взыскать ущерб, привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Также информация о проверке была направлена в областное министерство ЖКХ, министерство дорожного хозяйства и транспорта и службу охраны объектов культурного наследия. Информация также будет направлена в прокуратуру и УМВД.

Алла Чижова