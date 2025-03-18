Главные новости к утру 18 марта

Армия Израиля возобновила военные операции против «Хамаса», сообщил офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам палестинского движения в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти России согласятся пойти на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной. Господин Трамп добавил, что сегодня, 18 марта, будет очень важный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Сорок два российских региона, среди которых Подмосковье, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу. В результате повышающий коэффициент в отопительный сезон будет действовать для граждан, проживающих в домах с электроотоплением. Дифференциация тарифов замедлила рост перекрестного субсидирования, но пока не привела к его сокращению, и в этом году показатель будет рекордным, отмечают аналитики.

Зафиксированные ИБ-специалистами полмиллиона DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объем за 2023 год. Примечательно, что все чаще целями сетевых атак становятся региональные компании. Специалисты называют среди причин поиск хакерами более уязвимых жертв, но также геополитическую обстановку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «многие элементы окончательного соглашения» по Украине «были согласованы, но многое еще остается». Сообщение господин Трамп сделал в контексте телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который должен пройти 18 марта. «Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным»,— написал он.

Российские фармпроизводители планомерно отбирают у международных компаний доли в сегменте продаж инсулина, используемого в терапии пациентов с диабетом. Только в госзакупках по итогам 2025 года на местные компании придется почти 44% контрактов, прогнозируют отраслевые эксперты. В прошлом году государство закупило средств с содержанием инсулина более чем на 27 млрд руб. А с учетом аптечных продаж таких лекарств их оборот в целом достиг почти 30 млрд руб.

Японский аниме-проект «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели оставался лидером зрительского интереса, свидетельствуют данные «Индекса Кинопоиска Pro». По этому показателю он обошел второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и российские премьеры «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Аутсорс».