Трамп: многие элементы мирного плана по Украине согласованы

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что «многие элементы окончательного соглашения» по Украине «были согласованы, но многое еще остается». Сообщение господин Трамп сделал в контексте телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который должен пройти 18 марта. «Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным»,— написал он.

Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что 13 марта в Москве был спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который провел встречу с Владимиром Путиным. «Это не было пустой тратой времени, (он) вернулся с некоторой информацией, но больше мы узнаем завтра после того, как президент поговорит с Путиным»,— сказал господин Рубио.

Несколько часов назад, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине подошли «к очень критической стадии». Он выразил уверенность, что власти России согласятся на 30-дневное перемирие, которое предлагаю США. Власти Украины согласились с предложением американской администрации 11 марта.