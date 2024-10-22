Энергодар обесточен в результате атаки БПЛА, один человек погиб

Город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, подвергся атаке с использованием беспилотников. По предварительной информации, погиб один человек. Город остался без электричества, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший»,— написал господин Балицкий в Telegram.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие, уйти в укрытия и не выходить на улицу «до полной стабилизации обстановки». В регионе продолжают работать средства противовоздушной обороны.

Погиб сотрудник заправки. В результате атаки загорелась цистерна с пропаном. Пожарные тушат возгорание. Мужчина 1957 года рождения погиб от осколочных ранений.

Энергодар на прошлой неделе остался без света в результате аварии за пределами города. В сентябре город дважды был обесточен в результате повреждения линий электропередачи.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».