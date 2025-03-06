Энергодар остался без электричества из-за аварии на сетях

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оказался обесточен. Причиной стала авария на электросетях, сообщило областное министерство энергетики. По его данным, специалисты уже приступили к диагностике поврежденного оборудования.

«Часть населенных пунктов на севере Запорожской области, включая город Энергодар, временно обесточена... Проводится комплекс мероприятий для выявления точного места и причины аварии»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Telegram.

В сентябре 2024 года Энергодар дважды был обесточен в результате повреждения линий электропередачи. В октябре город остался без электричества в результате атаки БПЛА, в ноябре город — из-за аварийного отключения ЛЭП.

О ситуации на ЗАЭС — в материале«Ъ».