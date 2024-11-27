Энергодар обесточен из-за аварийного отключения ЛЭП

Город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, остался без электроснабжения в результате аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщила администрация городского округа. Население Энергодара, по данным на 2022 год, составляет 52,2 тыс. человек. Специалисты приступят к ликвидации аварии после того, как выяснят причины отключения ЛЭП. Без электричества также остались город Каменка-Днепровская и село Водяное.

Сегодня утром территория всей Запорожской области оказалась обесточена из-за повреждения ЛЭП. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об отключении электричества в 7:38 мск. Без электричества остались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тыс. абонентов. Социально значимые объекты в регионе были подключены к резервным источникам питания. К 11:48 подачу электричества возобновили.

В конце октября Энергодар подвергся атаке беспилотников, погиб один человек, город также остался без электричества. В сентябре Энергодар дважды был обесточен в результате повреждения линий электропередачи.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «В Сечи прифронтовой».